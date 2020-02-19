Россия сократила вложения в гособлигации США на $1,5 млрд

Россия уменьшила свои вложения в государственные облигации Соединенных Штатов. В декабре 2019 прошлого года они сократились на 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, по данным американского Минфина, российская доля ценных бумаг США теперь составляет $9,974 миллиарда.

Из них 4,27 миллиарда долларов относятся к вложениям в долгосрочные бумаги и 5,704 миллиарда - в краткосрочные. Российская Федерация является не самым крупным держателем американских бумаг, занимая место вне первой тридцатки.

Финансовые вливания России в облигации США достаточно часто изменяются как в сторону повышения, так и в сторону понижения. С сентября по ноябрь 2019 года страна увеличивала свои вложения четыре раза подряд, сменив курс лишь сейчас. До этого же, в 2018 году изменения проходили в основном в сторону сокращения.

Первое место в перечне держателей американского долга сохраняет Япония ($1,155 триллиона), второе место закрепляется за Китаем ($1,07 триллиона). Обе страны сейчас также уменьшили свои вложения на 5,9 и 19,3 миллиарда долларов за месяц соответственно. Третье место в списке с долей в 332,6 миллиарда долларов занимает Великобритания, которая, напротив, увеличила объем облигаций на своем балансе на 4 миллиарда.