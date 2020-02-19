В Роскачестве перечислили способы распознавания кибермошенников

Специалисты Роскачества составили порядок проверки электронных писем на предмет мошенничества. Полезность таких проверок они объясняют тем, что каждый, у кого есть электронная почта, хоть раз получал мошенническую рассылку. А современные злоумышленники стараются составлять послания так, чтобы занятой человек открывал их автоматически, не раздумывая.

Основная угроза от таких писем в том, что мошенники могут украсть персональные данные, заразить компьютер вредоносными программами или завладеть банковскими реквизитами, передает РИА Новости.

Проверку подозрительных писем Роскачество рекомендует начинать со сравнения исходящих адресов послания и реальных партнеров, с которыми имеет дело пользователь. Затем надо обратить внимание на приветствие - соответствует ли оно принятому в реальной переписке стилю обращения. Кроме того, надо обратить внимание на подлинность контактных данных отправителя. Затем проверить бренды и логотипы, указанные в письме. Любые запросы личных или банковских реквизитов стоит игнорировать.