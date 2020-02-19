Песков рассказал об обстоятельствах отставки Суркова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как проходила отставка помощника главы государства Владислава Суркова. По словам представителя Кремля, Владимир Путин встретился с Сурковым перед тем, как принял данное решение.

«Сурков покинул пост по собственному желанию», - пояснил пресс-секретарь.

Песков добавил, что не знает, почему решил уйти Сурков и где он будет работать, однако уверен, что с его талантом проблем с трудоустройством не возникнет.

«Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант Суркова найдет свое применение. Он может быть задействован в самых разных направлениях», - добавил Дмитрий Песков.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года. Он курировал отношения с Южной Осетией и Абхазией, а в последние годы также занимался вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине.