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В Кремле отреагировали на планы Эрдогана начать операцию в сирийском Идлибе

Александра Арсентьева
12:45 19.02.2020
РФ собирается и дальше использовать свои рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе «развиваться дальше по пути дальнейшего нагнетания».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Juma Mohammad, Keystone Press Agency globallookpress

Россия собирается и дальше использовать рабочие контакты с Турцией, чтобы не позволить ситуации в Идлибе и далее нагнетаться. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что страна пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.

По словам Пескова, Россия была удовлетворена договоренностями, достигнутыми более года назад в Сочи.

«Мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», - заявил представитель Кремля.

Россия собирается и дальше использовать свои рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе «развиваться дальше по пути дальнейшего нагнетания».

Как заявил Песков, в настоящее время нет планов по проведению телефонных переговоров между лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он также подчеркнул, что президенты находятся в достаточно тесном контакте, поэтому, если это будет необходимо, такой разговор может быть быстро согласован.

Первый этап переговоров прошел на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап состоялся в российской столице в понедельник и вторник.

В соответствии с договоренностью, которая была достигнута в 2017 году на переговорах в Астане представителями России, Турции и Ирана, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. В 2018 году территория трех из них перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, которая расположена в провинции Идлиб и частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Осенью 2018 года РФ и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся свыше десяти разных формирований.

*«Джебхат ан-Нусра» - организация, запрещенная на территории России.

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