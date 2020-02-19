В Пекине прокомментировали запрет РФ на въезд граждан Китая

Введение временного запрета на въезд граждан Китая в Российскую Федерацию не стал сюрпризом для властей Поднебесной. Официальный представитель МИД республики Гэн Шуан пояснил, что российская сторона их предупредила об этом заранее.

«Российская сторона подчеркнула, что решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также твердо верит, что КНР сможет одержать победу в этой борьбе, однако, исходя из необходимости обеспечения профилактики и контроля за эпидемией на своей территории, предпримет ряд ограничительных мер», - объяснил дипломат на брифинге.

По словам Гэн Шуана, меры, предпринятые Россией, являются временными и будут скорректированы или даже отменены, как только эпидемическая ситуация в КНР улучшится.

Распоряжение о введении вышеназванных ограничений было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 18 февраля после того, как данное решение было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации.