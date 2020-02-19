Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

СК России возбудил еще два дела по факту обстрела жителей Донбасса

Александра Арсентьева
12:26 19.02.2020
18 февраля бойцы ВСУ и других украинских воинских формирований произвели артобстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское.
© Видео: СК РФ © Фото: Alexander Rekun,Global Look Press

Главное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела в отношении украинских силовиков, которые совершают преступные действия против населения в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», - рассказала она.

В сообщении Петренко говорится, что украинские силовики систематически нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Так, 18 февраля бойцы ВСУ и других украинских воинских формирований, выполняя приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, произвели артобстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское города Кировска самопровозглашенной ЛНР. В результате этого оказались повреждены 13 домов и домовладений. 15 февраля украинские военные произвели обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке шахты Трудовской Донецка. В результате обстрелов получили ранения два гражданина.

«Совершая преступления, украинские военнослужащие действовали умышленно, группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», - говорится в сообщении Петренко.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства преступлений, иные факты преступной деятельности украинских военных отношении гражданского населения Донбасса, а также конкретных лиц, которые причастны к их совершению.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.02.2020, 08:47
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
Дата18.02.2020, 05:00
Пикапы на снегу и огонь «Градов»: кадры учений мотострелков под Оренбургом
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата19.02.2020, 11:28
Россия поставит ЗРПК «Панцирь-С1» Сербии - СМИ
Дата19.02.2020, 00:00
От Бреста до Берлина: Минобороны опубликовало архивные номера «Красной звезды» времен Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Конфликт в Донбассе
12:26 В стране и мире
Видео
СК России возбудил еще два дела по факту обстрела жителей Донбасса
12:42 В стране и мире
Видео
ЛНР: украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе
15:15 В стране и мире
Видео
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
13:11 В стране и мире
В Кремле оценили идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
14:37 В стране и мире
Видео
Зеленский поставил условие для проведения выборов на Донбассе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:26 В стране и мире
Видео
СК России возбудил еще два дела по факту обстрела жителей Донбасса
12:21 Армия
В ГД анонсировали оперативные мероприятия в связи с учениями НАТО у границ РФ
12:15 В стране и мире
Видео
Посольство РФ: оставшиеся на карантинном лайнере россияне в ближайшее время вернутся на родину
12:07 В стране и мире
Ген «короткого сна»: эксперт рассказал, кому можно спать меньше 8 часов в сутки
11:45 Эксклюзив
Видео
Препятствие от коронавируса или миф: почему карантинное судно в Японии огорожено забором
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Огромный питон съел домашнего кота в Австралии и попал на видео
Видео
Музыкальный контроль: пациентка очнулась во время операции на мозге и начала играть на скрипке
Видео
«Стих Симонова убил врагов больше, чем лучший снайпер»: сотрудник «Красной звезды» рассказал об архивных рукописях
Видео
Мощная снежная буря парализовала Уфу: видео
Названа опасность привычки хрустеть пальцами
Видео
Сквозь туман времен: памятник «Родина-мать» в Волгограде сняли с беспилотника
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.