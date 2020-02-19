СК России возбудил еще два дела по факту обстрела жителей Донбасса

Главное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела в отношении украинских силовиков, которые совершают преступные действия против населения в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», - рассказала она.

В сообщении Петренко говорится, что украинские силовики систематически нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Так, 18 февраля бойцы ВСУ и других украинских воинских формирований, выполняя приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины, произвели артобстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское города Кировска самопровозглашенной ЛНР. В результате этого оказались повреждены 13 домов и домовладений. 15 февраля украинские военные произвели обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке шахты Трудовской Донецка. В результате обстрелов получили ранения два гражданина.

«Совершая преступления, украинские военнослужащие действовали умышленно, группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», - говорится в сообщении Петренко.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства преступлений, иные факты преступной деятельности украинских военных отношении гражданского населения Донбасса, а также конкретных лиц, которые причастны к их совершению.