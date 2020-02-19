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Ген «короткого сна»: эксперт рассказал, кому можно спать меньше 8 часов в сутки

Павел Воробьев
12:07 19.02.2020
Однако пользоваться примером малоспящих людей опасно для здоровья, поскольку недосып может привести к серьезным заболеваниям.
Ген «короткого сна»: эксперт рассказал, кому можно спать меньше 8 часов в сутки
© Фото: Daria Shevtsova, pexels.com

Пример великих исторических деятелей, мало спавших и при этом много работавших, для большинства людей несостоятелен. Ведь у великих личностей, скорее всего, были генетические отклонения, которых нет у большинства. Возможность отдыхать и восстанавливать силы всего за четыре часа сна дает особый ген, встречающийся не  так часто, объяснил заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Владимир Дорохов.

Мало спали и при том вполне высыпались Александр Македонский, Наполеон, Черчилль, Маргарет Тэтчер. При этом достоверно установлено, что у Тэтчер был тот самый ген короткого сна, который позволяет нещадно эксплуатировать свой организм.

«Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано. Ориентироваться на них не стоит», - пояснил Дорохов в эфире радио Sputnik.

Специалисты подчеркивают, что для нормального восстановления сил среднестатистическому взрослому человеку требуется около восьми часов сна в сутки. Длительные ограничения сна могут привести к накоплению в организме патологий вроде ожирения, диабета и так далее.

Ранее сообщалось, чем может быть опасна привычка хрустеть суставами.

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