Посольство РФ: оставшиеся на карантинном лайнере россияне в ближайшее время вернутся на родину

Сегодня карантинный лайнер Diamond Princess, находящийся в японском порту Йокогама, покинули две гражданки России. В аэропорт они были доставлены машиной посольства РФ в Японии. Помимо сопровождения, сотрудники посольства помогли россиянкам также с решением визовых вопросов. Завтра они уже смогут вылететь на родину.

Как рассказала «Звезде» пресс-атташе посольства РФ в Японии Татьяна Кочкина, оставшиеся 20 россиян также в ближайшее время сойдут с корабля.

«В настоящее время посольство совместно с японскими властями согласовывает порядок того, как наши граждане будут покидать лайнер. В ближайшее время они также смогут вернуться на родину в соответствии со своими планами. Посольство продолжит держать ситуацию на контроле и оказывать всевозможное содействие нашим соотечественникам, которые в настоящее время находятся в медицинских учреждениях в Японии», - сообщили в пресс-службе.

Всего на борту круизного лайнера было 24 гражданина РФ. Двое из них были госпитализированы - это супружеская пара из Владивостока. У мужчины обнаружили коронавирус, а его жену доставили в больницу из-за высокого риска заражения.