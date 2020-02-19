Россиян в общественном транспорте могут обязать пользоваться наушниками

Специалисты по этике просят запретить пассажирам общественного транспорта слушать аудио или смотреть видео без наушников. С соответствующим заявлением к министру транспорта обратилась отечественная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП).

Специалисты организации отметили, что провели социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение к публичному прослушиванию аудио или просмотру видео у 94 процентов опрошенных, сообщает РИА Новости. Исследование базируется на опросе тысячи экономически активных москвичей, ежедневно пользующихся общественным транспортом.

Столь негативное отношение в НАДЭП объясняют тем, что от раздражающих звуков в замкнутом объеме общественного транспорта невозможно скрыться.

«Если от неприятной картинки или неприятного зрелища можно отвернуться или закрыть глаза, то со слухом все обстоит иначе. Особенно когда обстоятельства не позволяют поменять место дислокации», - приводит агентство слова президента НАДЭП Альбины Холговой.

Специалисты отмечают, что практика использования наушников в транспорте уже опробована и весьма распространена в странах Европы и может быть использована как пример.