В Госдуме открылась выставка с уникальными снимками времен ВОВ
В Госдуме открылась выставка, на которой представлены уникальные фотографии времен Великой Отечественной войны.
На снимках запечатлены фронтовики, труженики тыла, военная техника времен войны, кадры с мест сражений и многое другое.
На открытии мероприятия присутствовали замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, руководители фракций и многие другие.
В рамках выставки представлена экспозиция «Армия России», которая освещает боевую подготовку современной российской армии. Также есть стенд, посвященный проекту «Дорога памяти».
«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».
Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет. В графе «История героя» можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.
Если возникли проблемы - можно проконсультироваться в ближайшем военкомате или по телефонам: +7 (495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.