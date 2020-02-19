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В Госдуме открылась выставка с уникальными снимками времен ВОВ

Андрей Аркадьев
11:02 19.02.2020
В рамках экспозиции представлены малоизвестные фотографии, связанные с освобождением Европы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Госдуме открылась выставка, на которой представлены уникальные фотографии времен Великой Отечественной войны.

© ТРК "Звезда"

На снимках запечатлены фронтовики, труженики тыла, военная техника времен войны, кадры с мест сражений и многое другое.

© ТРК "Звезда"

На открытии мероприятия присутствовали замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, руководители фракций и многие другие.

© ТРК "Звезда"

В рамках выставки представлена экспозиция «Армия России», которая освещает боевую подготовку современной российской армии. Также есть стенд, посвященный проекту «Дорога памяти».

© ТРК "Звезда"

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет. В графе «История героя» можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.

Если возникли проблемы - можно проконсультироваться в ближайшем военкомате или по телефонам: +7 (495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.

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