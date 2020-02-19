Искореженные корпуса и обломки: последствия столкновения двух самолетов в Австралии показали на видео

В австралийском штате Виктория недалеко от города Мангалор в результате столкновения в воздухе двух небольших самолетов погибли четыре человека.

«Есть основания считать, что два самолета столкнулись в воздухе перед крушением. В каждом из самолетов было по два пассажира, они погибли на месте происшествия. Личности четырех (погибших - ред.) еще не установлены», - сказано в заявлении полиции штата Виктория.

Телеканал ABC News публикует видео с места происшествия, на кадрах видны искореженные корпуса и обломки самолетов в лесу.

Сейчас полицейские проводят расследование произошедшего. На месте также работают аварийно-спасательные службы.