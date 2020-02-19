Аномально теплой зиме в России нашли объяснение

Небывало теплая погода этой зимой объясняется действием исландского циклона и азорского антициклона. Это два постоянных центра формирования погоды, но в текущем году они стали слишком сильны, показатели давления в них превышают норму. В результате теплый воздух с Атлантики с небывалой скоростью и почти не охлаждаясь достиг территории европейской России, и даже смог преодолеть Урал и принести аномальное тепло в Сибирь и Дальний Восток. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, импульс, приданный теплым воздушным массам над Атлантикой, настолько силен, что они достигают европейской части России почти в первозданном виде.

«Это редчайшее событие, редчайшее явление, когда Атлантика определяет погодные условия над всей Евразией. Фактически - от океана до океана», - отметил Вильфанд.

Синоптики отмечают, что погода в столице остается теплой для февраля. А температурные показатели - близкими к экстремально высоким, возможно, и рекордными. Например, 18 февраля был побит рекорд тепла, зафиксированный в 1949 году.