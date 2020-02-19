Ветераны ВОВ получат право на пожизненный бесплатный проезд в поездах

Пожизненное право на бесплатную сотовую связь и железнодорожные билеты на территории РФ получат ветераны Великой Отечественной войны. Подарок фронтовикам подготовили к 75-летию Победы.

Бесплатный проезд на поезде в любую точку страны гарантирован не только ветерану, но и сопровождающему, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Ранее подобные льготы предоставлялись участникам ВОВ только во время майских праздников.

Также ветеранам выдадут мобильные телефоны, и они будут обеспечены бесплатной сотовой связью до конца жизни, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Новшество коснется связи по всей стране, включая межгород.