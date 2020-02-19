Небензя: из 13 пунктов Минских соглашений выполняются лишь два

Постпред России при ООН Василий Небензя описал актуальную на сегодня ситуацию, касающуюся Минских соглашений. Во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам Украины дипломат объявил, что из принятых 13 пунктов соглашений выполняются только два.

Небензя отдельно подчеркнул, что принятый документ фиксирует вполне определенную последовательность реализации его пунктов. Сначала предполагается осуществить прекращение огня и вывод вооружений, амнистию, конституционную реформу и проведение выборов и только после всего этого, согласно договоренностям, запланировано восстановление правительственного контроля над всей зоной конфликта.

Постпред отметил, что из всех положений Минских договоренностей реализуются лишь пункты о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Встреча Совбеза ООН была проведена по инициативе России и приурочена к пятой годовщине подписания документа. Напомним, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был согласован лидерами «нормандской четвёрки» и подписан представителями Украины, России, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР еще в феврале 2015 года.