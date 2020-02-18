Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в ГД

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Он был внесен сегодня по инициативе члена Совета Федерации Василия Иконникова.

Согласно задумке Иконникова, законопроект должен восстановить механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который действовал до 2016 года, пишут «Известия». По словам сенатора, его инициатива является как нельзя актуальной в свете внесения поправок в Конституцию, которые предложил президент РФ.

В случае принятия законопроекта Иконникова расходы Пенсионного фонда РФ в 2020 году увеличатся на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году - на 426,4 миллиарда, в 2022 году - на 524,6 миллиарда.

Однако сенатор придерживается мнения, что де-факто объем этих расходов может оказаться ниже из-за роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров.

Глава государства Владимир Путин заявил 13 февраля на встрече с рабочей группой, что в Конституции нужно зафиксировать индексацию пенсий, чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще». Проект закона о поправках в Конституцию президент внес для рассмотрения в Госдуме 20 января.