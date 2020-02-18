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Названа опасность привычки хрустеть пальцами

Павел Воробьев
10:11 18.02.2020
Любителям издавать неприятные звуки суставами грозит преждевременная болезнь.
Названа опасность привычки хрустеть пальцами
© Фото: Arne Dedert, dpa, Globallookpress

Распространенная привычка хрустеть суставами может разболтать их и спровоцировать преждевременные заболевания. Частые попытки хрустнуть суставом больше похожи на невроз, и, кроме неприятных звуков и нервирования окружающих, ведут к вполне конкретному заболеванию.

Травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой считает, что разболтанность суставов от постоянного «клацанья» прямо ведет к артрозу, сообщается в эфире радио Sputnik. Причем неприятный результат может проявиться гораздо раньше, чем положено природой.

«Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет»,-  передает радио слова специалиста.

Отмечается, что если к опасной привычке приводит напряжение мышц, то есть - чисто физиологическая причина, то в таком случае вполне поможет профессиональный массаж. А если щелканье суставами происходит беспричинно, по простому желанию человека, то стоит обратиться к психиатру по поводу двигательного невроза.

Ранее сообщалось о том, какие продукты могут помочь при артрозе и других болезнях.

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