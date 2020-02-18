Третье уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Прокуратура направила в суд третье уголовное дело о крупном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово. На этот раз оно касается чиновников, которых обвиняют в получении взяток за введение торгового центра в эксплуатацию, сообщили в Генпрокуратуре.

Среди руководителей, которые проходят по делу, - начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей и директор ООО «ИСК "Ресурс"» Никита Чередниченко.

По данным следствия, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила семь миллионов рублей от застройщика - гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» (этой фабрике принадлежало здание, где расположился ТЦ). Взамен начальник инспекции не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. Позже данные нарушения вскрылись при проверке в марте 2014 года. Однако Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила. В результате здание ТЦ ввели в эксплуатацию при неработающей системе пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.