Проект «Дорога памяти» пополнился именами более 600 тысяч ветеранов

Информационный каталог «Дороги памяти» уже пополнился именами более чем 600 тысяч фронтовиков и тружеников тыла. Пункты оцифровки их фотографий и писем уже заработали по всей стране.

Стать участником этого масштабного проекта можно и самостоятельно - нужно загрузить фото своего родственника-ветерана со смартфона или компьютера. Для этого надо лишь зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Затем внести в форму на сайте имя, фамилию, отчество, год и точную дату рождения участника Великой Отечественной войны. Эта информация будет привязана к уже имеющимся данным на сайте «Память народа».

После этого нужно выбрать фото ветерана и загрузить его в базу данных. Сведения попадут в мультимедийную галерею.

Участие в этом беспрецедентном по масштабу проекте приняли и ведущие телеканала «Звезда». У всех из них тоже есть свои истории, которыми можно гордиться.