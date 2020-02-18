«Символ несломленного духа»: 75 лет со дня трагической смерти генерала Карбышева

Сегодня, 18 февраля, исполняется 75 лет со дня трагической гибели генерала Дмитрия Карбышева. Он мученически погиб за три месяца до Победы в немецком концлагере Маутхаузен.

Карбышев попал в плен в 1941 году во время боя у реки Днепр, где был тяжело контужен. Немцы хотели привлечь генерала-лейтенанта инженерных войск к сотрудничеству. Но он отказался. Ему давали самую тяжелую работу, содержали в самых жестоких концлагерях - в том числе Аушвице и Заксенхаузене.

В феврале 1945 года генерала снова пытали: обливали ледяной водой на морозе. Не выдержав этих мучений, Дмитрий Карбышев умер. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. О жизни и подвиге генерала написано множество книг. А его гибель стала символом несломленного духа и трагедии военнопленных.