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«До конца своих дней он жил с осколком в голове»: Запашный о ранении своего прадеда во время Войны

Валентина Пескова
08:41 18.02.2020
Семену Груздкову, прадеду представителя знаменитой цирковой династии, было 44 года, когда он попал на фронт.
© Видео: ТРК "Зведа" © Фото: ТРК "Звезда"

Известный дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, в рамках проекта Министерства обороны РФ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне рассказал «Звезде» о своем прадеде, воевавшем за освобождение Родины.

«Груздков Семен Михайлович. 1896 года рождения. Мой прадед. Во время начала войны ему было 44 года. Он попал на фронт, как рядовой. В сентябре 1941-го получил свое первое ранение в ногу. А в сентябре 1944 года - серьезное ранение в голову. И был вынужден уйти в запас. До конца своих дней он жил с осколком в голове. Это осколок его постоянно беспокоил. Его мучали головные боли. Я навечно сохранил память о нем. Сохраните и вы память о своих героях», - говорит Эдгард в видеоролике.

На сегодняшний день информационный каталог «Дороги памяти» уже пополнился именами более чем 600 тысяч фронтовиков и тружеников тыла. Пункты оцифровки их фотографий и писем уже заработали по всей стране.

Принять участие в «Дороге памяти» могут все родственники ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Для того, чтобы память о них сохранилась для будущих поколений, нужно предоставить сведения о своих близких на сайт Минобороны РФ. Там существует специальный раздел, в базу данных которого следует загрузить фото ветерана. Все сведения автоматически будут занесены в мультимедийную галерею.

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