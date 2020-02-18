В Курганской области уволят врача за отказ помогать пациенту

В департаменте здравоохранения Курганской области пообещали уволить врача городской поликлиники после конфликта с пациентом. Накануне одна из пациенток привезла в медучреждение пожилого отца и умоляла медика помочь ему. Но вместо этого доктор раскладывал очередную партию в пасьянс, а после - увлекся чтением книги.

Как видно на ролике, опубликованном самой пострадавшей, врач сначала утверждает, что не имеет никакого отношения к пациенту, однако почему-то позже все же назначил мужчине рентген. При этом доктор грубо общался с посетительницей, срываясь на матерную лексику. После многочисленных препираний он отказался помогать пациенту и просто ушел. После соответствующей проверки действия врача признали непрофессиональными и нарушающими правила врачебной этики.

Видеозапись инцидента посетительница опубликовала в Сети. Сейчас врач находится в отпуске без сохранения зарплаты. Ожидается, что после выхода из отпуска он будет уволен.