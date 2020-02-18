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Посол РФ в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами

Павел Воробьев
08:27 18.02.2020
Дипломат обеспокоен длительными досмотрами и безосновательными отказами во въезде нашим туристам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Анатолий Викторов, занимающий пост посла в Израиле, заявил о неподобающем отношении к россиянам со стороны израильских властей.

По словам дипломата, его тревожит, что в аэропорту имени Бен Гуриона граждан России задерживают на длительное время без объяснения причин: например, долго проверяют документы и телефоны. Это происходит в тесных помещениях, где зачастую отсутствуют вода и продукты питания.

При этом посол отмечает понимание со стороны коллег из израильского МИД, что дает надежду на разрешение неприятных вопросов.

«То есть убеждать не надо израильских коллег, они полностью разделяют наши подходы, разочарованность, опасения создавшейся ситуацией», - отметил Викторов.

По данным посла, в аэропорту имени Бен Гуриона уже предпринимаются меры по улучшению условий для досматриваемых граждан России.

Другой проблемой Викторов назвал отказы во въезде в Израиль. По его словам, в прошлом году почти шести тысячам россиян было отказано во въезде прямо по прилете в страну. При этом многие, кому отказали, выполнили все требования, необходимые для пересечения границы: купили билеты и путевки, забронировали гостиницы, имели достаточно финансовых средств.

Посол подчеркнул, что подобная тенденция подрывает основы туризма, а также культурные, образовательные и научные связи между двумя государствами.

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