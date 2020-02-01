Умер актер из «Звездных войн»

Сыгравший в трех эпизодах «Звездных войн» британский актер Алан Харрис скончался на 82-м году жизни. Причиной смерти стал рак легких, диагностированный в 2018 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В молодости Харрис работал моделью, а затем решил построить карьеру актера.

В саге «Звездные войны» он исполнил сразу три роли. В одном из эпизодов он сыграл охотника за головами, в другом - штурмовика, в третьем - солдата.