Внутренние украинские паспорта продолжат действовать в России после 1 марта

Россия продолжит учитывать на своей территории в качестве действующих документов внутренние паспорта граждан Украины после 1 марта. Это соответствует действующему законодательству РФ, сообщили в МВД.

По словам представителей МВД, в 1997 году между Украиной и Россией было подписано соглашение, позволяющее украинцам использовать свои внутренние паспорта для поездок, передвижения и трудоустройства на нашей территории. Внутренний паспорт позволяет украинцам получать в России госуслуги в сфере миграции, в том числе получение патента, вида на жительство или разрешения на временное проживание, передает ТАСС. Это соглашение продолжит действовать в России, несмотря на решение Украины в одностороннем порядке использовать для поездок в РФ исключительно загранпаспорта.

Напомним, 18 декабря прошлого года Киев обязал всех своих граждан использовать для поездок в Россию только заграничные паспорта. Об этом решении объявил украинский премьер Алексей Гончарук.