Планировавшие теракты экстремисты задержаны в Алма-Ате

Двое мужчин, планировавшие совершить террористические акты в местах массового скопления людей, задержаны в Алма-Ате 14 февраля. О поимке экстремистов сообщил Комитет нацбезопасности Казахстана.

По решению суда задержанные арестованы. В ходе следствия по месту проживания экстремистов были обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления. Также найдено холодное оружие и смартфоны, в которых обнаружены фото- и видеосъемки предполагаемых объектов для нападения.

По фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма возбуждены уголовные дела.