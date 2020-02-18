Опасный предел: в России зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу

Специалисты Роспотребнадзора продолжают регистрировать распространение эпидемической заболеваемости гриппа и ОРВИ по территории РФ. В настоящее время специалисты установили, что критический порог превышен в 31 субъекте и 11 центральных городах нашей страны.

Согласно статистике, в рамках профилактики перед предстоящим сезоном острых респираторных заболеваний в России сделали прививки от гриппа 73,95 миллиона человек - это 50,5% от численности населения. В настоящее время в РФ преобладает вирус гриппа В.

В группе риска находятся дети от 3 до 14 лет и взрослые. Пять тысяч российских школ уже закрыто на карантин, однако Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.