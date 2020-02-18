Самый богатый человек в мире выделил $10 млрд на борьбу с изменением климата

Джефф Безос, считающийся богатейшим человеком планеты с состоянием почти 130 миллиардов долларов, для начала готов выделить для нового фонда 10 миллиардов. Эти деньги в виде грантов пойдут на финансирование научных исследований а также действий активистов и неправительственных организаций, занимающихся вопросами изменения климата. Об этом миллиардер и основатель компании Amazon объявил на своей странице в соцсетях.

Проект получил название Bezos Earth Fund. Безос планирует начать финансирование фонда летом текущего года.

«Изменения климата - крупнейшая угроза для нашей планеты. Я хочу, работая вместе с другими, расширить известные и исследовать новые методы борьбы с разрушительными климатическими изменениями на планете, где мы все живем» - написал миллиардер.

Безос обозначил проект как «глобальную инициативу» и пригласил к сотрудничеству большие и маленькие компании, национальные правительства, международные организации и активистов-индивидуалов.