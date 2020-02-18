Росстандарт: на российских АЗС резко снизилось количество поддельного бензина

Хорошие новости для автомобилистов - поддельный бензин исчезает из России. На автозаправках стали намного реже продавать некачественное топливо. Об этих изменениях сообщили в Росстандарте.

Ещё недавно, буквально пять лет назад, поддельным бензином и соляркой торговали на каждой пятой бензоколонке. В прошлом же году по результатам проверки более тысячи АЗС нарушения нашли лишь на каждой двенадцатой.

В Росстандарте положительные перемены связали с введением так называемых «оборотных штрафов», когда излишняя выручка заправки служит предметом санкций.

Штрафы за выручку начинаются от 500 тысяч рублей. Более того, за повторные нарушения автомобильную заправочную станцию могут закрыть на три месяца.