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Росстандарт: на российских АЗС резко снизилось количество поддельного бензина

Анна Берестовая
06:00 18.02.2020
Такие изменения связываются с введением эффективной системы «оборотных штрафов», когда слишком высокая выручка заправки облагается санкциями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Хорошие новости для автомобилистов - поддельный бензин исчезает из России. На автозаправках стали намного реже продавать некачественное топливо. Об этих изменениях сообщили в Росстандарте.

Ещё недавно, буквально пять лет назад, поддельным бензином и соляркой торговали на каждой пятой бензоколонке. В прошлом же году по результатам проверки более тысячи АЗС нарушения нашли лишь на каждой двенадцатой.

В Росстандарте положительные перемены связали с введением так называемых «оборотных штрафов», когда излишняя выручка заправки служит предметом санкций.

Штрафы за выручку начинаются от 500 тысяч рублей. Более того, за повторные нарушения автомобильную заправочную станцию могут закрыть на три месяца.

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