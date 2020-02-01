В МИД РФ отреагировали на заявление Польши о выплате репарации

Слова заместителя главы МИД Польши Павла Яблонского являются «шаромыжничеством». Так официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявления о том, что Варшава якобы имеет право на компенсации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

«Павел, перестаньте шаромыжничать», - написала официальный представитель МИД России.

Захарова также выразила надежду, что польские СМИ смогут верно передать значение этого глагола и расскажут дипломату о его этимологии.

Ранее в интервью Radio Zet Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Польши на репарации от России. Также дипломат отметил, что при текущей политической обстановке любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.