Сирийский город Ракка, бывшая столица запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, спустя почти два с половиной года после освобождения международной коалицией во главе с США все еще лежит в руинах.

В результате авиационной атаки тогда погибло две тысячи мирных жителей, еще 250 тысяч стали беженцами. По оценкам международных организаций, погибших от авиоударов гражданских в несколько раз больше, чем боевиков.

«Пули попали сюда, когда начались уличные бои. А потом пришли боевики и просто выгнали нас. Нам некуда было идти. А теперь нет денег, чтобы отремонтировать свой дом», - рассказывал житель Ракки Башар Халлид.

У местного населения нет выбора: они выживают и остаются в руинах собственных домов. На пропитание «зарабатывают», собирая по городу металлолом, в основном арматуры от разрушенных зданий.

«Наш дом разбомбили самолеты, мы живем в подвале, работы нет, денег кормить и одевать детей тоже нет, то что заработаем, сдавая арматуру хватит только чтоб с голоду не умереть», - говорила местная жительница Смум Халед.

Ракку не раз приходилось поднимать из руин. Во времена Византийской империи древний город Леонтополис, еще раньше Каллиник восстанавливали от разрушений персов в шестом веке, затем после монголов в XIII. Однако сейчас, город так и лежит в руинах уже 2,5 года, с тех пор как американская авиация нанесла удары по домам, жителям и боевикам. Сейчас город находится под контролем сирийской армии, но террористы все равно совершают вылазки и убивают военнослужащих.

Разрушенная Ракка пока не приобретает своих живописных пейзажей, ведь Вашингтон занимается добычей нефти в Заефратье. Они не поставляют гуманитарную помощь и не восстанавливают разрушенные здания.