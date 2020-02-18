Затопило до поребрика: видео последствий наводнения в Петербурге

В Санкт-Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности. Причина тому - до города на Неве дотянулся ураган Дэнни.

Из-за мощного атлантического циклона в Северной столице началось наводнение. Вода в реке поднялась больше, чем на полтора метра.

Чтобы не допустить затопления пришлось полностью закрыть дамбу. И все-таки, несмотря на проделанные усилия, многие улицы залило, как говорят в Петербурге, до «поребрика».

Ветер с порывами до 30-ти метров в секунду срывал светофоры, ломал деревья, сдвигал машины. В нескольких торговых центрах затопило цокольные этажи.

По прогнозам синоптиков, непогода задержится в Петербурге еще на несколько дней. Ветер немного утихнет, но дожди продлятся до конца недели.