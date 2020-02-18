Цена коронавируса: аналитики подсчитали ущерб мировой экономике из-за COVID-19

Из-за коронавируса мировая экономика будет нести потери как минимум до июля. Нулевой рост мирового ВВП будет наблюдаться на только в январе-марте, а гораздо дольше, до июля 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическое исследование «ВТБ Капитал».

Крупнейшие центробанки мира, включая ФРС США, ЕЦБ и ЦБ РФ, предупреждают, что неопределенность, вызванная вспышкой COVID-19, создает риски для глобального экономического роста. Однако Народный банк Китая сохраняет спокойствие - в его документах нет упоминания о рисках для собственного развития.

Если со вспышкой коронавируса удастся справиться, то аналитики прогнозируют рост китайского ВВП на 0,6 п.п., до 5,2%.

В случае негативного сценария вырастут цены на промышленную продукцию, возникнут трудности у экспортеров сырьевых товаров.

Сейчас банки снижают ставки, чтобы хоть как-то стимулировать рост затухающей экономики. Так Центробанк России 7 февраля понизил ключевую ставку до 6% годовых.