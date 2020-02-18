В ЕС анонсировали ограничительные меры против «неподцензурных» соцсетей

Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей, которые проигнорируют контроль и фильтрацию контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон, резюмируя итоги встречи с главой компании Facebook Марком Цукербергом в Брюсселе.

«Социальные сети, безусловно, несут ответственность перед европейскими пользователями, а также перед лицом нашей демократии», - сказал Бретон.

По его словам, в Евросоюзе намерены серьезно взяться за работу по обеспечению полного контроля всего объема контента. В случае, если коммуникационные платформы не предпримут конкретных действий, наступят «жесткие меры ограничительного характера», заявил он.

Бретон также выразил надежду, что глава Facebook верно понял сигнал европейского регулятора, передает ТАСС.