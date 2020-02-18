Статистика коронавируса: число жертв болезни в Китае достигло 1868 человек

Общее число жертв коронавируса на всем материковом Китае выросло до 1868 человек. Эти данные сообщила Национальная комиссия здравоохранения страны 18 февраля.

За последние два дня в китайской провинции Хубэй от коронавируса погибло почти 200 человек. Во вторник стало известно, что жертвами заболевания за сутки стали 93 человека. О еще 100 смертельных исходах было сообщено днем ранее.

Согласно информации комиссии по здравоохранению провинции Хубэй от вируса, получившего официальное название COVID-2019, в эпицентре вспышки погибло уже 1789 человек.

Также за последние сутки в провинции Хубэй были зафиксированы еще 1807 случаев заражения новым вирусом. Общее число заболевших по последним данным составляет 1789 человек.

Наибольшая часть летальных исходов и заражений (72 и 1600 случаев соответственно) приходится на столицу провинции - город Ухань.