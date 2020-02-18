Центробанк предупредил о подорожании алкоголя

Центробанк заявил об увеличении цен на алкоголь в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Пиво, вино и крепкие спиртные напитки подорожают в связи с повышением ставок акцизов. С 1 января ставки акцизов на алкоголь с долей этилового спирта свыше девяти процентов поднялись до 544 рублей за литр, с долей этилового спирта до девяти процентов включительно — до 435 рублей за литр. Акциз для пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта от 0,5 до 8,6 процента увеличен до 22 рубля за литр.

По оценке аналитиков регулятора, пиво подорожает на 0,8 %, вино – на 3,5 %, крепкие спиртные напитки – на 1,2 %.