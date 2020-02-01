Главный санитарный врач Забайкалья сообщила о состоянии заболевшего коронавирусом

Главный санитарный врач Забайкальского края сообщила, что госпитализированный с коронавирусом гражданин Китая идет на поправку, поэтому риска распространения инфекции нет.

«С ним в контактах находились только члены его семьи, они тоже изолированы, находятся под наблюдением. Больной уже в стадии выздоровления», - заявила Светлана Лапа.

Случай заражения также выявлен в Тюменской области у студента из Китая, который в данный момент проходит лечение.

Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в КНР. Авиакомпании Китая, производящие полеты в Россию, продолжают работать на регулярной основе. Всех прибывающих китайских туристов проверяют удвоенные бригады медиков.

В Китае число инфицированных составляет практически 12 тысяч человек. 259 человек погибли после заражения. Случаи заражения коронавирусом зафиксировали уже в 25 странах.

Ранее в Приморье началась эвакуация российских туристов, возвращающихся из Китая. Заработали пункты пропуска Полтавка, Краскино и Пограничный. В первой партии в течение дня планируется пропустить не менее 100 человек.