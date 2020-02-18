Сквозь туман времен: памятник «Родина-мать» в Волгограде сняли с беспилотника

Известнейший памятник «Родина-мать зовет», расположенный на Мамаевом кургане в Волгограде, сняли с беспилотника.

На захватывающих кадрах, открывающих вид на монумент с высоты птичьего полета, снята величественная каменная фигура в окружении полупрозрачного тумана.

Центральный памятник ансамбля «Героям Сталинградской битвы» был возведен в 1967 году, в память о погибших в сражении у Сталинграда на полях Великой Отечественной войны.

Статуя «Родины-матери» является самой высокой в Европе и России и одной из высочайших - во всем мире.