Сквозь туман времен: памятник «Родина-мать» в Волгограде сняли с беспилотника
Статуя «Родины-матери» является самой высокой в Европе и одной из высочайших во всем мире.
© Видео: Ruptly.tv © Фото: Ruptly.tv
Известнейший памятник «Родина-мать зовет», расположенный на Мамаевом кургане в Волгограде, сняли с беспилотника.
На захватывающих кадрах, открывающих вид на монумент с высоты птичьего полета, снята величественная каменная фигура в окружении полупрозрачного тумана.
Центральный памятник ансамбля «Героям Сталинградской битвы» был возведен в 1967 году, в память о погибших в сражении у Сталинграда на полях Великой Отечественной войны.
Статуя «Родины-матери» является самой высокой в Европе и России и одной из высочайших - во всем мире.