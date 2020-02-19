Российские инспекторы проверили военный объект в Румынии

Группа российских инспекторов провела посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Румынии.

Посещение было организовано в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Мероприятие было проведено 18 февраля 2020 года и уложилось по длительности в рамки одного дня.

Подобные посещения по оценке осуществляются для проверки предоставляемой странами информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Инспекторы посетили объект в месте его обычного расположения мирного времени. Командованием военного объекта была представлена информация о личном составе, а также об оснащенности вооружением и техникой.