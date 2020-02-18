Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным, служившим в Крыму
Владимир Путин подписал новый закон, согласно которому военным из Крыма может быть присвоено звание ветерана военной службы.
Нововведение коснется тех, кто проходил службу в составе Вооруженных сил Украины на территории полуострова на момент его присоединения к Российской Федерации, а также постоянно проживал там в этот же период времени.
Принятый документ официально опубликован на портале правовой информации. Закон будет распространяться и на военнослужащих, уволенных в запас.
Также новый порядок будет действовать для лиц, награжденных медалями, орденами или знаками отличия СССР и России, имеющих почетные звания СССР и России - при общем сроке службы, превышающем 20 лет.
Вышедший закон позволяет гражданам, имеющим необходимый для ветеранского звания военный стаж, получать соответствующие этому званию социальные привилегии.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.