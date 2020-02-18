Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Незаконный акт произвола»: в «Роснефти» дали оценку новым санкциям США

Ирина Егорова
23:35 18.02.2020
Компания намерена рассмотреть варианты юридической защиты после изучения опубликованных документов Минфина США.
«Незаконный акт произвола»: в «Роснефти» дали оценку новым санкциям США
© Фото: Rosneft via Globallookpress.com

«Роснефть» назвала введенные санкции против трейдинговой «дочки» компании «незаконными, необоснованнами», а также «актом правового произвола».

В компании уточнили, что «Роснефть» реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства.

«Деятельность "Роснефти" в Венесуэле исключительно коммерческая, направлена на возврат сделанных инвестиций, не преследует политические цели», - сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.

Также в сообщении сказано, что аналогичную деятельность в стране ведут и другие компании, хотя им регулятор никаких претензий не предъявляет.

Компания намерена рассмотреть варианты юридической защиты после изучения опубликованных документов Минфина США.

Напомним, что Вашингтон обвинил структуру «Роснефти» в торговле со странами Латинской Америки, в частности, с Венесуэлой. И ввел санкции против Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро.

Ранее, комментируя намерения США ввести санкции против российской нефтяной компании, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, отметил, что подобная политика США оскорбительна для всех стран Латинской Америки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.02.2020, 08:47
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
Дата18.02.2020, 05:00
Пикапы на снегу и огонь «Градов»: кадры учений мотострелков под Оренбургом
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.02.2020, 15:03
«Белые лебеди» в небе над Саратовской областью: кадры полетов Ту-160
Дата19.02.2020, 00:00
От Бреста до Берлина: Минобороны опубликовало архивные номера «Красной звезды» времен Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:00 Вопросы истории
От Бреста до Берлина: Минобороны опубликовало архивные номера «Красной звезды» времен Войны
00:00 В стране и мире
Российские инспекторы проверили военный объект в Румынии
23:51 В стране и мире
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным, служившим в Крыму
23:35 В стране и мире
«Незаконный акт произвола»: в «Роснефти» дали оценку новым санкциям США
23:14 В стране и мире
Видео
«Поляк стоял, потом осел»: журналист о том, как Ботян умел держать удар в 99 лет
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жертвы огненной ловушки: страшная авария в Корее попала на видео
Видео
«Железный человек» над Дубаем: экстремал устроил шоу на реактивном крыле
Названа опасность привычки хрустеть пальцами
Названы самые перспективные профессии
Видео
Сквозь туман времен: памятник «Родина-мать» в Волгограде сняли с беспилотника
Видео
Завис в воздухе: опубликованы кадры экстремальной посадки самолета во время шторма
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.