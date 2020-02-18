«Незаконный акт произвола»: в «Роснефти» дали оценку новым санкциям США

«Роснефть» назвала введенные санкции против трейдинговой «дочки» компании «незаконными, необоснованнами», а также «актом правового произвола».

В компании уточнили, что «Роснефть» реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства.

«Деятельность "Роснефти" в Венесуэле исключительно коммерческая, направлена на возврат сделанных инвестиций, не преследует политические цели», - сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.

Также в сообщении сказано, что аналогичную деятельность в стране ведут и другие компании, хотя им регулятор никаких претензий не предъявляет.

Компания намерена рассмотреть варианты юридической защиты после изучения опубликованных документов Минфина США.

Напомним, что Вашингтон обвинил структуру «Роснефти» в торговле со странами Латинской Америки, в частности, с Венесуэлой. И ввел санкции против Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро.

Ранее, комментируя намерения США ввести санкции против российской нефтяной компании, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, отметил, что подобная политика США оскорбительна для всех стран Латинской Америки.