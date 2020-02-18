Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России отреагировали на вызов поверенного в делах РФ в МИД Украины

Ирина Егорова
02:29 18.02.2020
Ему был выражен протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море за незаконный отлов камбалы калкан и отсутствие судовых документов.
В России отреагировали на вызов поверенного в делах РФ в МИД Украины
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Украина придает политическое значение ситуации с задержанием четырех своих граждан в Азовском море, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Политического измерения в этой ситуации нет в принципе. Есть факт браконьерства, и он подтвержден задержанными», - цитирует Косачева RT.

По его словам, украинская сторона «делает из этого спектакль», чтобы снова обвинить Россию в агрессии. Политик отметил, что ситуация должна развиваться «исключительно в правовом поле».  

«Этот спор с нашей стороны будет юридическим, а с украинской -  политическим», - выразил свое мнение он.

Напомним, что 15 февраля российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. В акватории Азовского моря они занимались незаконным промыслом камбалы калкан, использовали сети, не имели судовых регистрационных документов, а капитан корабля даже предпринял попытку к бегству. 

В ответ на действия ФСБ России, Украина вызвала временного поверенного в делах России в МИД Украины. Выразив протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море, внешнеполитическое ведомство потребовало освобождения своих граждан и возвращения судна и инвентаря. 

В свою очередь, сами браконьеры признали факт нарушения. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.02.2020, 08:47
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
Дата17.02.2020, 16:54
Сербия примет участие в Армейских международных играх
Дата17.02.2020, 20:08
Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата17.02.2020, 13:50
Разработчик: второй полет Ил-112 намечен на апрель
Дата17.02.2020, 16:10
«Подвиг твой бессмертен»: кто покоится в Могиле Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:29 В стране и мире
В России отреагировали на вызов поверенного в делах РФ в МИД Украины
02:18 В стране и мире
В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ за долги
01:56 В стране и мире
В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя
01:50 В стране и мире
Видео
Сотни домов под водой: опубликовано видео мощного разлива Миссисипи в США
01:36 В стране и мире
Спустя пять лет: Совбез ООН обсудит исполнение минских соглашений
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Корабль-призрак»: к берегам Ирландии прибило таинственное судно без экипажа
Видео
Ученые выяснили, почему тускнеет «Крик» Мунка
Видео
Завис в воздухе: опубликованы кадры экстремальной посадки самолета во время шторма
Составлен рейтинг регионов РФ по качеству жизни
На краю космоса: опубликованы фото самых высоких облаков на Земле
Ученые назвали способ вдвое снизить риск сердечного приступа
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.