В России отреагировали на вызов поверенного в делах РФ в МИД Украины

Украина придает политическое значение ситуации с задержанием четырех своих граждан в Азовском море, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Политического измерения в этой ситуации нет в принципе. Есть факт браконьерства, и он подтвержден задержанными», - цитирует Косачева RT.

По его словам, украинская сторона «делает из этого спектакль», чтобы снова обвинить Россию в агрессии. Политик отметил, что ситуация должна развиваться «исключительно в правовом поле».

«Этот спор с нашей стороны будет юридическим, а с украинской - политическим», - выразил свое мнение он.

Напомним, что 15 февраля российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. В акватории Азовского моря они занимались незаконным промыслом камбалы калкан, использовали сети, не имели судовых регистрационных документов, а капитан корабля даже предпринял попытку к бегству.

В ответ на действия ФСБ России, Украина вызвала временного поверенного в делах России в МИД Украины. Выразив протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море, внешнеполитическое ведомство потребовало освобождения своих граждан и возвращения судна и инвентаря.

В свою очередь, сами браконьеры признали факт нарушения.