Комиссия ООН по разоружению отложила сессию из-за невыдачи визы главе делегации РФ

Ежегодное заседание комиссии Организации объединенных наций по разоружению было отложено в связи с тем, что главе российской делегации Константину Воронцову Соединенные Штаты не выдали визу. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Начало организационной сессии 2020 года отложено на 10 дней , чтобы дать возможность Комитету по отношениям со страной пребывания рассмотреть проблему с невыдачей российскому дипломату визы США», - уточняется в сообщении.

Отмечается, что решение было принято без возражений со стороны участников.

В конце 2019 года обеспокоенность из-за невыдачи виз делегатам из России выразил генсек ООН Антониу Гутерриш.