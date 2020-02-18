Комиссия ООН по разоружению отложила сессию из-за невыдачи визы главе делегации РФ
На урегулирование ситуации участниками сессии было предоставлено 10 дней.
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Ежегодное заседание комиссии Организации объединенных наций по разоружению было отложено в связи с тем, что главе российской делегации Константину Воронцову Соединенные Штаты не выдали визу. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
«Начало организационной сессии 2020 года отложено на 10 дней , чтобы дать возможность Комитету по отношениям со страной пребывания рассмотреть проблему с невыдачей российскому дипломату визы США», - уточняется в сообщении.
Отмечается, что решение было принято без возражений со стороны участников.
В конце 2019 года обеспокоенность из-за невыдачи виз делегатам из России выразил генсек ООН Антониу Гутерриш.