Бастрыкин отдал поручения по делу о подготовке терактов в школах Керчи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал распоряжение руководству Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю принять к производству уголовное дело о подготовке терактов в образовательных учреждениях.

«Принять к производству уголовное дело, возбужденное следственными органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», - сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что в целях совершения преступлений подростками были разработаны планы вооруженных нападений, для которых «приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий».

Помимо этого юноши администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые группы «смерти», в которых склоняли других пользователей к подобным преступлениям.

Также по его поручению необходимо «в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних».

Накануне сотрудниками Федеральной службы безопасности были задержаны двое жителей Керчи, 2004 и 2003 годов рождения, по подозрению в организации терактов.

В ходе спецоперации у них были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.