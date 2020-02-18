ЦПВС: США активно насыщают Заевфратье оружием и боеприпасами

Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами. Об этом заявил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Только с начала 2020 года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн, в составе которых находилось более 80 единиц бронетехники, более 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан.

На фоне сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населенных пунктов, в результате которых получают ранения и гибнут мирные жители, гражданское население северо-восточных районов Сирии, потеряв надежду на возвращение мирной жизни, массово покидает районы проживания и переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству.

Только через пункт пропуска Сальхиях в районе города Дейр-эз-Зор с начала 2020 года прошло около 23 тысяч сирийцев, большую часть из которых составляют семьи со стариками и детьми.