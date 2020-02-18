Россия запретила въезд гражданам Китая

Для граждан Китая, въезжающим как для трудовой деятельности, так и с частными целями временно запрещен въезд на территорию России.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным после того, как решение было принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Пропуск через госграницу будет приостановлен с 00.00 четверга, 20 февраля, однако прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд будут прекращены 19 февраля.

В свою очередь заместитель председателя правительства Татьяна Голикова добавила, что данное ограничение не коснется транзитных пассажиров.

Согласно последним данным, число зараженных опасной инфекцией в Китае превысило 72 тысячи человек, погибли - 1868, выздоровели - более 12 тысяч.