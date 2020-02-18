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В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ за долги

Анна Берестовая
02:18 18.02.2020
Отключение услуг ЖКХ является серьезной проблемой, так как из-за нее неудобства терпят не только должники, но и те, кто полностью и вовремя оплачивают свои счета.
В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ за долги
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Госдума России вынесет на рассмотрение поправки в статью Жилищного кодекса под номером 157, касающейся оплаты коммунальных услуг. Нововведения, как указывают «Известия», будут призваны запретить отключать услуги ЖКХ в виде санкций за долги. 

Законопроект был подготовлен и предложен депутатом Алексеем Куринным.

Поправки предусматривают невозможность отключения отопления и водоснабжения (как горячего, так и холодного) в многоквартирных жилых домах за неоплаченные коммунальные платежи.

Как полагают эксперты, среди населения России не так много граждан, не имеющих возможности погасить долги за неуплату. Несмотря на это, отключение услуг ЖКХ является серьезной проблемой, так как из-за нее неудобства вынуждены терпеть не только должники, но и те, кто свои счета оплачивает полностью и вовремя.

Также подобные меры по борьбе с неуплатой за коммунальные услуги совершенно недопустимы с точки зрения санитарных норм.

Выдвинутый Куринным законопроект нашел поддержку в партиях КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». «Единая Россия» пока не готова выдвинуть свое заключение по поводу поправок, желая более внимательно изучить текст документа.

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