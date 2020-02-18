«Герои России, какими их не видел никто»: в Москве открылся уникальный фотопроект к 75-летию Победы

В Москве открывается совместный фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» и известных фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова - «Герои России, какими их не видел никто». Герои этого уникального проекта обороняли Ленинград и Сталинград, воевали в Афганистане, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, а также ставили рекорды в космосе.

Ветераны впервые попали в объективы fashion-фотографов и под софитами рассказали свои истории. Ознакомиться с фотопроектом можно в Музее современной истории России.

История каждого ветерана представлена в трех форматах: портрет, который дает возможность представить внутренний мир героя, видеоинтервью с искренними переживаниями и текстовая история. Самому старшему участнику фотосессии 101 год, младшему - 35 лет. В результате получилось интересное сочетание характеров, поколений, раскрывающих многогранность героев прошлого и настоящего.

«В этом году мы открываем четвертую главу фотопроекта о ветеранах, главная цель которой - показать какими разными могут быть герои. В каждом поколении есть достойные люди, которые даже ценой собственного благополучия готовы поступать правильно», - рассказывает исполнительный директор БФ «Память поколений» Екатерина Круглова.

Посетить выставку можно до 5 апреля по общему входному билету на экспозицию Музея современной истории России. После премьеры в столице выставка откроется в 30 городах страны. Познакомиться с историями героев можно будет до 22 июня.