В МИД РФ прокомментировали санкции США против «Роснефти»

Новые санкции США против компании Rosneft Trading не окажут никакого влияния на международную политику России в отношении Венесуэлы. Об этом заявили в МИД РФ.

Российская Федерация, как и прежде, будет проводить последовательную международную линию. Это касается не только Венесуэлы, но и других стран, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Вместе с тем санкционная политика США все сильнее подрывает свободу мировой торговли. По мнению российского дипломатического ведомства, за решением по Rosneft Trading стоит желание создать преимущества для компаний из Америки.

Ранее стало известно, что США внесли в санкционный список компанию Rosneft Trading, которая структурой российской компании «Роснефть». Помимо самой структуры, под санкции попал председатель совета директоров компании Дидье Касимиро.