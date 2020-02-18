Глава Минздрава РФ рассказал, какая помощь оказывается россиянам на лайнере в Японии
Ранее сообщалось, что опасная инфекция на судне была обнаружена у мужчины из России, после чего он был госпитализирован.
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Гражданам России на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, у которых есть симптомы заражения коронавирусом, оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Помощь вся оказывается. Не тяжелые больные... Я думаю, что это ситуация штатная» - цитирует РИА Новости главу Минздрава.
Накануне Посольство РФ сообщило, что россиянина, у которого был диагностирован коронавирус госпитализировали в специальное медучреждение для проведения необходимых мер.
Уточняется, что он был заражен от своей супруги, которую 17 февраля отправили в одну из больниц японской префектуры Канагава с подозрением заболевание.