Глава Минздрава РФ рассказал, какая помощь оказывается россиянам на лайнере в Японии

Гражданам России на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, у которых есть симптомы заражения коронавирусом, оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Помощь вся оказывается. Не тяжелые больные... Я думаю, что это ситуация штатная» - цитирует РИА Новости главу Минздрава.

Накануне Посольство РФ сообщило, что россиянина, у которого был диагностирован коронавирус госпитализировали в специальное медучреждение для проведения необходимых мер.

Уточняется, что он был заражен от своей супруги, которую 17 февраля отправили в одну из больниц японской префектуры Канагава с подозрением заболевание.