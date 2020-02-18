МИД РФ: Россия и Турция подтвердили приверженность договоренностям по Идлибу

В министерстве иностранных дел сообщили, что Россия и Турция констатировали приверженность имеющимся договоренностям, которые предусматривают меры по снижению напряженности и облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом

«Достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других районах Сирии возможно в конечном счете только на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Российско-турецкая консультация по Сирии прошла накануне в Москве в связи с напряженной обстановкой в Идлибе. В ней приняли участие замминистра иностранных дел Турции Седат Онал, замглавы российского МИД Сергей Вершинин, а также спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.